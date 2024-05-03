المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية تقيم منتدى للتعاون مع مجموعة السبع في روما

Photo : YONHAP News

قالت المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية اليوم الجمعة إنها ستقيم منتدى للتعاون بين كوريا الجنوبية ومجموعة السبع يوم السابع من مايو الجاري في العاصمة الإيطالية روما.ومن المتوقع أن يتم في هذا المنتدى الذي سيقام بتنظيم مشترك مع المعهد الإيطالي للأعمال الدولية، تناول القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون بين كوريا ومجموعة السبع في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية والعلمية والتكنولوجية.وتأتي إقامة المنتدى تمهيدا لقمة مجموعة السبع التي ستعقد في شهر يونيو القادم.وسوف يحضر المنتدى عن الجانب الكوري وزير الخارجية السابق "يون بيونغ سيه"، والسفير الكوري السابق لدى اليابان "شين غاك سو"، بينما سيحضر عن مجموعة السبع وزير التجارة الخارجية السابق "بيرو باسينو" والرئيس التنفيذي لمعهد الأعمال الدولية "بيرديناندو نيليبيروتشي".وقال رئيس المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "كيم كي هوان" إن المنتدى سيكون فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء حول ضرورة تعزيز التعاون بين كوريا ودول مجموعة السبع.