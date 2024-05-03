وزير التجارة الكوري يبحث تعزيز الاستثمار مع الشركات الهولندية والفرنسية

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة بأن الوزير "تشونغ إين كيو" قام بزيارة لكل من هولندا وفرنسا، حيث ناقش مع عدد من الشركات في البلدين فرص الاستثمار في كوريا الجنوبية.وفي أثناء زيارته لهولندا خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التقى الوزير "تشونغ" بمسؤولين من شركة هولندية للتكنولوجيا الحيوية الخضراء تخطط لإنشاء مصنع في كوريا الجنوبية.وأعرب الوزير تشونغ عن أمله في أن يلعب التعاون الاستثماري مع الشركة الهولندية دورا مهما في أن تصبح الصناعة الحيوية الخضراء صناعة نمو مستقبلية في كوريا الجنوبية.كما أعرب عن أمله أيضا في أن يسهم هذا التعاون في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الإقليمية وإنعاش الاقتصاد الكوري من خلال تصدير المنتجات التي ستنجها الشركة الهولندية في كوريا.وخلال زيارته لباريس، أجرى الوزير الكوري "تشونغ" مباحثات مع مسؤولي عدد من الشركات الفرنسية، كما تبادل معهم الآراء حول الاستثمار في كوريا.وأجرى الوزير "تشونغ" لقاء أيضا مع عدد من مسؤولي الشركات الكورية العاملة في فرنسا، وبحث معهم سبل تعزيز أنشطتها بمناسبة إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.