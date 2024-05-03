وزير الثقافة يفتتح موسم كوريا لعام 2024 في فرنسا

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أعرب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "يو إين تشون" عن تطلعه للفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام ضمن أولمبياد باريس الثقافية لعام 2024.وأدلى الوزير "يو" بهذه التصريحات خلال لقائه مع المسؤولة عن الأولمبياد الثقافية "دومينيك إرفيو" أمس الخميس، حيث قال إن كوريا الجنوبية افتتحت أمس موسم كوريا لعام 2024 في باريس، في إطار الأولمبياد الثقافية.وأضاف أن 30 مؤسسة ثقافية وفنية كورية ستقدم أنواعا مختلفة من المحتويات الثقافية، التي تشمل السياحة والكتب والثقافة التقليدية والباليه على الطراز الكوري، إلى جانب الموسيقى والمسلسلات الدرامية والأفلام وفن التجميل، ضمن فعاليات موسم كوريا الذي سيستمر انعقاده لمدة 6 أشهر.ومن جانبها، قالت "إرفيو" إن دورة باريس للألعاب الأولمبية ستكون الأولى من نوعها التي يتم فيها تنظيم برامج فنية وثقافية جنبا إلى جنب مع الأحداث الرياضية.