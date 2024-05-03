الرئيس يون يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور عامين على تنصيبه

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سيعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مؤتمرا صحفيا يوم الخميس في المكتب الرئاسي، بمناسبة مرور عامين على تنصيبه.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيس "يون" مؤتمرا صحفيا منذ شهر أغسطس من عام 2022 بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه.ومن المتوقع أن يُظهر الرئيس "يون" من خلال هذا المؤتمر الصحفي المرتقب موقفا نشطا بشأن التواصل مع الشعب، من أجل تبديد الانطباع العام بشأنه بأنه يفتقر إلى التواصل المباشر.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي في تصريحات هاتفية لوكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين إن الرئيس "يون" يخطط لزيادة التواصل مع الجمهور.ومن المتوقع أن يقدم الرئيس "يون" في هذا المؤتمر الصحفي تقييما لما تم إنجازه خلال العامين الماضيين على مستوى الإدارة الحكومية، وأن يقدم شرحا للسياسات التي سوف تنتهحها حكومته في الأعوام الثلاثة المتبقية من ولايته.