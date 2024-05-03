8 % زيادة في إنتاج الشركات الكورية الكبرى و2% انخفاضا في إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة

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تبين أن الهيكل الاقتصادي الكوري الذي يعتمد بدرجة كبيرة على أشباه الموصلات، يتسبب في توسيع الفجوة بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ مؤشر الإنتاج للشركات الكبرى 111.1 نقطة في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ الربع الأخير من عام 2021.وأشار التقرير إلى أن مؤشر الإنتاج للشركات الكبرى شهد انخفاضا خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2022 وحتى الربع الثاني من العام الماضي، وسجل زيادة منذ الربع الأخير من العام الماضي وللربع الثاني على التوالي.أما مؤشر إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة فبلغ 94.3 نقطة في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد سجل مؤشر إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضا منذ الربع الأخير من عام 2022 وحتى الربع الأول من هذا العام باستثناء الربع الرابع من العام الماضي.ويرجع السبب في معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تراجع في مؤشر إنتاجها إلى شركات أشباه الموصلات، التي تؤثر تأثيرا كبيرا على إنتاج جميع الشركات الكبرى اعتمادا على أوضاع صناعة أشباه الموصلات الدولية.الجدير بالذكر أن حصة أشباه الموصلات من إجمالي حجم الصادرات الكورية بلغت 17.7% في شهر أبريل الماضي.