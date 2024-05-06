الأمطار الغزيرة خلال عيد الطفولة تتسبب في أضرار في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلا ل عيد الطفولة في كوريا الجنوبية في حدوث أضرار في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، مما أسفر عن مصرع شخص واحد وإغراق عدة منازل.ووفقا لسلطات الإطفاء الإقليمية، تم العثور على رجل في السبعينيات من عمره ميتا في ممر مائي في إحدى المزارع، في حوالي الساعة 6 من صباح اليوم الاثنين.وتعتقد الشرطة أن الضحية جرفته مياه الفيضانات في أثناء محاولته تصريف المياه من حقل الأرز الخاص به يوم أمس الأحد.وفي منطقة "هاب تشون" في نفس المقاطعة، استجابت سلطات الإطفاء لنداء إنقاذ من قرية غمرتها الفيضانات في حوالي الساعة 11:39 من مساء أمس الأحد. وقالت السلطات إن 48 منزلا قد غمرتها المياه، مما أدى إلى نزوح 55 شخصا.ووفقا لحكومة المقاطعة، فإنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، تلقت المقاطعة 108.3 ملليمتر من الأمطار في المتوسط منذ يوم أمس، وسجلت منطقة "نام هيه" أكبر معدل لهطول الأمطار، بلغ 260 ملليمترا.