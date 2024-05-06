بوسان كي سي سي إيجيس يفوز ببطولة دوري السلة الكوري

فاز فريق "بوسان كي سي سي إيجيس" على فريق "سو وان كي تي سونيك بوم"، ليحصل على لقب بطولة الدوري الكوري لكرة السلة لهذا العام، وليصبح أول فريق يفوز باللقب بعد إنهاء الموسم العادي وهو في المركز الخامس.وفاز فريق "بوسان كي سي سي إيجيس" على فريق "سو وان كي تي سونيك بوم" بإحراز 88 هدفا مقابل 70 في المباراة الخامسة من نهائي بطولة دوري كرة السلة الكوري لموسم 2023 - 2024، أمس الأحد، على ملعب "سو وان كي تي سونيك بوم آرينا" في مدينة "سو وان" بمقاطعة "كيونغ كي".وقد استحوذ فريق "كي سي سي" على لقب البطولة بأربعة انتصارات وخسارة واحدة في نهائي البطولة لأفضل سبعة فرق. وأصبح "كي سي سي" أول فريق يفوز بالبطولة بعد أن أنهى الموسم العادي وهو في المركز الخامس، منذ تأسيس الدوري الكوري لكرة السلة في عام 1997.ويعد الفوز ببطولة هذا العام هو الأول للفريق منذ موسم 2010 - 2011.وحصل اللاعب "هو أونغ"، الذي بلغ متوسط جودة أدائه 18.8 نقطة خلال المباريات الخمس الأخيرة، على لقب أفضل لاعب في البطولة، بعد 26 عاما من حصول والده اللاعب "هور جيه" على نفس اللقب في بطولة موسم 1997 - 1998.