3% ارتفاعا في أسعار تناول الطعام خارج المنازل في كوريا

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شهدت أسعار تناول الطعام خارج المنازل في كوريا الجنوبية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي، متجاوزة معدل الزيادة في التضخم.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، ارتفع متوسط مشتريات الطعام في المطاعم بنسبة 3% في أبريل، وهو أعلى من معدل التضخم بـ0.1%.وبهذا فاق معدلُ ارتفاع أسعار تناول الطعام في المطاعم معدلَ التضخم لـ35 شهرا متتالية، منذ شهر يونيو من عام 2021.وحسب الأطعمة، سجلت أسعار الطوكبوكي أكبر زيادة في أبريل بنسبة 5.9%، وتلتها أسعار البيبيم باب والكيم باب بنسبة 5.3%، فيما زادت أسعار الهامبرغر بنسبة 5%.وأشار التقرير إلى أن معدل ارتفاع الأسعار لحوالي نصف عدد الأطباق الـ39 في المطاعم قد تجاوز معدل التضخم، حيث لم يشهد أيٌّ منها انخفاضا في الأسعار.