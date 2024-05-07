رصد حالات غير قانونية للبيع على المكشوف في كوريا بواسطة 7 بنوك عالمية

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اكتشفت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية حالات مشتبه بها للبيع على المكشوف بشكل غير قانوني، بواسطة سبعة بنوك استثمارية عالمية أخرى، بقيمة 155.6 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 114.4 مليون دولار أمريكي.وكشفت هيئة الرقابة المالية أمس الاثنين عن النتائج الأولية لتفتيشها على 14 بنكا استثماريا عالميا، عقب النتائج الأولية التي توصلت إليها في العام الماضي.وفي نوفمبر من العام الماضي، فرضت هيئة الرقابة المالية غرامة قدرها 26.5 مليار وون على بنك "بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي"، بسبب البيع غير القانوني على المكشوف، كما قدمت شكوى ضد الشركتين أمام النيابة.وقالت الهيئة إنها تحقق أيضا في ممارسات خمسة بنوك استثمارية إضافية، موضحة أنها تخطط لإنهاء هذه التحقيقات قريبا.يذكر أن عملية البيع على المكشوف هي أداة استثمارية للتحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية ضد الانخفاض المفاجئ في أسعار الأسهم أو الأوراق المالية.ومع ذلك، يميل بعض المستثمرين إلى إساءة استخدام هذا النظام، حيث يقومون بتداول الأسهم المقترضة التي يعتزمون إعادة شرائها، وإعادتها لاحقا مقابل أموال أقل، مما يؤدي إلى صافي فرق بين السعر الذي باعوا به والسعر الذي أعادوا شرائها به.