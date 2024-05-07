استمرار الانخفاض في معدلات تأييد الرئيس يون عند حوالي 30%

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استمر الانخفاض في معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عند مستوى 30% للأسبوع الرابع على التوالي. وأظهر استطلاع عام للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين وأربعة من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، خلال الفترة من يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وحتى يوم الجمعة، أن 30.3% من المشاركين قيموا بشكل إيجابي أداء الرئيس يون في إدارة شؤون الدولة، بزيادة عُشر نقطة مئوية عن الأسبوع الأسبق. واستمرت معدلات تأييد الرئيس يون، التي كانت قد بلغت 37.3% في الأسبوع الأول من أبريل، في الانخفاض منذ الانتخابات العامة التي أجريت يوم 10 أبريل، حيث انخفضت إلى 32.6%، ثم 32.3%، وأخيرا 30%، قبل أن تنتعش قليلا في الاستطلاع الأخير. وأعرب 65.5% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضائهم عن أداء الرئيس، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية على أساس أسبوعي. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنيس"، 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.2 نقطة مئوية.وفي استطلاع منفصل أجرته مؤسسة استطلاع الرأي على ألف وأربعة من المواطنين البالغين يومي الخميس والجمعة الماضيين، بلغت نسبة تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 32.1%، بانخفاض نقطتين مئويتين عن الأسبوع الأسبق. وارتفعت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى 36.1 بالمائة. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95 بالمائة، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية.