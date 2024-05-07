مناطق جنوب جولا تسجل مستويات قياسية من هطول الأمطار في مايو

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سجلت مناطق مقاطعة جنوب جولا مستويات قياسية يومية من هطول الأمطار خلال شهر مايو. وشهدت مدينة "كوانغ يانغ" في مقاطعة جنوب جولا 198.6 ملليمتر من الأمطار يوم الأحد، في حين بلغ معدل هطول الأمطار في "بو صونغ" 186.7 ملليمتر، و"سون تشون" 154.1 ملليمتر، مسجلتيْن رقما قياسيا لهطول الأمطار لشهر مايو.وألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت أول من أمس الأحد دمارا بالأراضي الزراعية في كل من "كو هُنغ" و"هيه نام" و"كانغ جين"، مما أدى إلى غمر 165 هكتارا من الأراضي الزراعية.وفي منطقة "كوانغ يانغ"، غمرت المياه سيارتين بشكل مؤقت، كما تم الإبلاغ عن دمار في التربة.وفي "كوانغ يانغ" و"بو صونغ" و"جانغ هُنغ"، تم إجلاء 108 من السكان في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية إلى المراكز المجتمعية، قبل أن يعودوا لاحقا إلى منازلهم. وقد استجابت سلطات الإنقاذ لما مجموعه 68 بلاغا.