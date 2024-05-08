الحكومة تتلقى من البرلمان مشروع قانون التحقيقات في تقرير وفاة جندي البحرية

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تلقت وزارة التشريع الحكومي أمس الثلاثاء من البرلمان مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيقات خاصة حول الجدل الدائر بشأن تقرير عسكري عن وفاة العريف البحري "تشيه سو غُن" العام الماضي.ويركز مشروع القانون على تسليط الضوء على الشكوك بأن المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع مارسا ضغوطا في أثناء قيام فريق تحقيق من قوات مشاة البحرية بتسليم الشرطة النتائج التي توصلوا إليها بشأن تحقيقاتهم في وفاة "تشيه".وأقر البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة مشروع القانون خلال جلسة عامة يوم الخميس الماضي. وألمح المكتب الرئاسي إلى أن الرئيس يون صوك يول قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.ومع استلام الوزارة لمشروع القانون، يستطيع الرئيس يون ممارسة حق النقض في غضون 15 يوما اعتبارا من يوم الأمس الثلاثاء.