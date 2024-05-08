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السياسية

الحكومة تتلقى من البرلمان مشروع قانون التحقيقات في تقرير وفاة جندي البحرية

Write: 2024-05-08 10:52:59

الحكومة تتلقى من البرلمان مشروع قانون التحقيقات في تقرير وفاة جندي البحرية

Photo : YONHAP News

تلقت وزارة التشريع الحكومي أمس الثلاثاء من البرلمان مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيقات خاصة حول الجدل الدائر بشأن تقرير عسكري عن وفاة العريف البحري "تشيه سو غُن" العام الماضي.

ويركز مشروع القانون على تسليط الضوء على الشكوك بأن المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع مارسا ضغوطا في أثناء قيام فريق تحقيق من قوات مشاة البحرية بتسليم الشرطة النتائج التي توصلوا إليها بشأن تحقيقاتهم في وفاة "تشيه".

وأقر البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة مشروع القانون خلال جلسة عامة يوم الخميس الماضي. وألمح المكتب الرئاسي إلى أن الرئيس يون صوك يول قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.

ومع استلام الوزارة لمشروع القانون، يستطيع الرئيس يون ممارسة حق النقض في غضون 15 يوما اعتبارا من يوم الأمس الثلاثاء.
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