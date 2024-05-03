مرشح لمنصب مستشار الأمن لترامب يدعو لتغيير مهمة القوات الأمريكية في كوريا

Photo : YONHAP News

دعا "إلبريدج كولبي" المرشح المحتمل لمنصب مستشار الأمن القومي في حالة عودة "دونالد ترامب" إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تغيير المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في كوريا، قائلا إن ردع الصين أكثر أهمية، حيث لا تشكل كوريا الشمالية تهديدا رئيسيا للولايات المتحدة.وأدلى "كولبي"، الذي شغل من قبل منصب نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات خلال إدارة الرئيس السابق ترامب، بهذه التصريحات في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الكورية في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال مسؤول البنتاغون السابق أيضا إن القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية لا ينبغي أن تكون رهينة للتعامل مع مشاكل كوريا الشمالية لأن هذه ليست القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة.وأضاف أن كوريا الجنوبية سيتعين عليها تحمل المسؤولية "الأساسية والشاملة" عن الدفاع عن نفسها ضد كوريا الشمالية، لأن الولايات المتحدة ليس لديها جيش يمكنه محاربة كوريا الشمالية، ثم يكون مستعدا لمحاربة الصين.