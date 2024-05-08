رئيس البرلمان يدعو لإقرار مشروع قانون مثير للجدل قبل بدء أعمال الدورة الجديدة

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دعا رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "كيم جين بيو" الأحزاب السياسية إلى الموافقة على تمرير مشروع قانون مثير للجدل قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة.ووجه كيم هذه الدعوة في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الثلاثاء في المكسيك، حيث يحضر هناك اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة ميكتا.وقال كيم إنه حتى إذا استخدم الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضد مشروع القانون الذي يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في قضية استغلال النفوذ المزعومة المتعلقة بوفاة جندي شاب من مشاة البحرية، فإنه يجب على البرلمان تمرير مشروع القانون من خلال اتفاق بين الحزبين قبل بدء أعمال الدورة البرلمانية الـ22.وشدد رئيس البرلمان على ضرورة إقرار مشروع القانون قبل إطلاق الدورة الجديدة في أواخر شهر مايو الجاري، وأضاف أنه طلب من الأحزاب السياسية مناقشة هذا الأمر حتى يمكن إقرار مشروع القانون وتنفيذه بموافقة الجمهور.وقال كيم إنه ناقش هذه المسألة مع زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "باك تشان ديه"، وأضاف أنه يعتزم أيضا التحدث عبر الهاتف مع الزعيم الجديد لحزب قوة الشعب الحاكم، والذي سيتم انتخابه يوم الخميس.