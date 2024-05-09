الموافقة على منح إفراج مشروط لوالدة زوجة الرئيس يون

Photo : YONHAP News

قررت وزارة العدل منح إفراج مشروط لوالدة زوجة الرئيس "يون صوك يول"، التي تقضي حكما بالسجن بتهمة التزوير.وقالت الوزارة إن لجنة مراجعة الإفراج المشروط التابعة لها اتخذت هذا القرار بالإجماع أمس الأربعاء بالنسبة لـ"تشيه أون سون"، البالغة من العمر 77 عاما، بعد النظر في عوامل مختلفة، بما في ذلك عمرها ودوافعها وجريمتها وسجلها الإصلاحي واحتمالات العودة إلى الإجرام.وكانت "تشيه" قد خضعت في البداية لمراجعة الإفراج المشروط في فبراير، لكنها لم تدخل القائمة النهائية. وفي الشهر الماضي، قررت الوزارة إرجاء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم منحها إفراجا مشروطا بعد أن فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى اتفاق.وبمجرد حصولها على موافقة نهائية من وزير العدل على الإفراج المشروط، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح "تشيه" من السجن في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم.وتقضي "تشيه" حاليا حكما بالسجن لمدة عام في مركز احتجاز "دونغ بو" في جنوب شرق سيول، بعد إدانتها في يوليو الماضي بتهمة تزوير مستندات مالية في عملية شراء أرض في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" في عام 2013. وقد أكملت 70% من مدة عقوبتها، مما يجعلها مؤهلة لمراجعة الإفراج المشروط.