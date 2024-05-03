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الثقافية

عدد زوّار مهرجان ثقافة القصور الملكية الكورية هذا العام يبلغ 600 ألف

Write: 2024-05-09 15:22:46Update: 2024-05-09 15:53:29

عدد زوّار مهرجان ثقافة القصور الملكية الكورية هذا العام يبلغ 600 ألف

Photo : YONHAP News

زار  أكثر  من  600  ألف  شخص  القصور الملكية  الرئيسية  ومزار  "جونغ  ميو" في  العاصمة  الكورية سيول  خلال  فترة  إقامة  الدورة العاشرة  من  مهرجان ثقافة  القصور  الملكية هذا  العام. 
وقالت  إدارة  آثار  القصور  والمقابر الملكية،  التابعة  لهيئة  التراث  الثقافي، ومؤسسة  الآثار  الثقافية الكورية،  اليوم  الخميس، إن  عدد  زوار  المهرجان  الذي  أقيم  في  الفترة  من  27  من  أبريل  وحتى  5  مايو  الجاري،  بلغ  601  ألف  و135،  ويشمل  ذلك  زوار  القصور  الملكية الخمسة،  وهي:  "كيونغ بوك"،  و"تشانغ  دوك"، و"دوك  سو"،  و"تشانغ كيونغ"،  و"كيونغ  هي"، إلى  جانب  مزار  "جونغ  ميو"، وزوار  العروض  وفعاليات التجربة  خلال  فترة  المهرجان. 
وكان  من  بينهم  155  ألفا  و291  من  الأجانب،  أي  حوالي  ربع  إجمالي  عدد  الزوار،  حيث  زاد  عدد  زوار  الأجانب بحوالي  3  أضعاف  بالمقارنة  مع  مهرجان  العام  الماضي.
وقال  مسؤول  في  مؤسسة  الآثار الثقافية  الكورية  إنه  تم  توفير  تذاكر  تسمح  بدخول  القصور الملكية  الخمسة  دون  حدود،  كما  تم  استقطاب الزوار  الأجانب  من  خلال  زيادة  البرامج  المخصصة لهم.
تجدر  الإشارة  إلى  أن  هذا  النوع  من  المهرجانات  يقام  مرة  في  الربيع  ومرة  في  الخريف سنويا،  ومن  المتوقع أن  يفتتح  المهرجان الخريفي  يوم  الـ9  من  أكتوبر القادم.
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