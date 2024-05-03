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نادي أصحاب 10 مليارات وون من أسهم الثقافة في كوريا يضم 30 شخصا

Write: 2024-05-09 15:23:19Update: 2024-05-09 15:54:29

نادي أصحاب 10 مليارات وون من أسهم الثقافة في كوريا يضم 30 شخصا

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  عدد  الذين  يمتلكون أكثر  من  10  مليارات  وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  7  ملايين و500  ألف  دولار، من  الأسهم  المتعلقة بصناعة  الثقافة  والمحتويات في  كوريا  الجنوبية، يبلغ  30  شخصا. 
جاء  ذلك  في  تقرير  أصدره  اليوم  معهد  "سي  إكس  اوه"  الكوري المتخصص  في  تحليل  الشركات  بناء  على  دراسة  استقصائية  للوضع  الحالي  لأصحاب الأسهم  الأفراد  الذين  يمتلكون  أكثر  من  10  مليار  وون  من  الأسهم من  بين  أصحاب  أسهم  الشركات التي  تقوم  بإنتاج أو  توزيع  مواد  الثقافة  والمحتويات في  كوريا.
وبلغ  إجمالي  قيمة  أسهم  أولئك  الأشخاص  الثلاثين 3  تريليونات  و847  مليارا  و900  مليون  وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  مليارين  و850  مليون  دولار.
واحتل  المركز  الأول  من  حيث  حجم  ممتلكات الأسهم  "بانغ  سي  هيوك"  رئيس  شركة  "هايب"  الترفيهية، حيث  يمتلك  13  مليونا  و151  ألفا  و394  سهما  من  الشركة،  بقيمة  تريليونين  و630  مليارا  و300  مليون  وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  مليار  و948  مليون  دولار.
وتلاه  المخرج  ومدير  العمليات  "بارك جين  يونغ"،  وهو  أكبر  صاحب  أسهم  في  شركة  "جيه واي  بي"  الترفيهية، في  المركز  الثاني بامتلاك  365  مليارا و700  مليون  وون  من  أسهم  الشركة.
وجاء  المخرج  العام  "يانغ  هيون  صوك"  في  شركة  "واي جي"  الترفيهية  في  المركز  الثالث بامتلاك  154  مليار  وون  من  الأسهم.
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