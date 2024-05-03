نادي أصحاب 10 مليارات وون من أسهم الثقافة في كوريا يضم 30 شخصا

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اتضح أن عدد الذين يمتلكون أكثر من 10 مليارات وون، أي ما يعادل حوالي 7 ملايين و500 ألف دولار، من الأسهم المتعلقة بصناعة الثقافة والمحتويات في كوريا الجنوبية، يبلغ 30 شخصا.جاء ذلك في تقرير أصدره اليوم معهد "سي إكس اوه" الكوري المتخصص في تحليل الشركات بناء على دراسة استقصائية للوضع الحالي لأصحاب الأسهم الأفراد الذين يمتلكون أكثر من 10 مليار وون من الأسهم من بين أصحاب أسهم الشركات التي تقوم بإنتاج أو توزيع مواد الثقافة والمحتويات في كوريا.وبلغ إجمالي قيمة أسهم أولئك الأشخاص الثلاثين 3 تريليونات و847 مليارا و900 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مليارين و850 مليون دولار.واحتل المركز الأول من حيث حجم ممتلكات الأسهم "بانغ سي هيوك" رئيس شركة "هايب" الترفيهية، حيث يمتلك 13 مليونا و151 ألفا و394 سهما من الشركة، بقيمة تريليونين و630 مليارا و300 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مليار و948 مليون دولار.وتلاه المخرج ومدير العمليات "بارك جين يونغ"، وهو أكبر صاحب أسهم في شركة "جيه واي بي" الترفيهية، في المركز الثاني بامتلاك 365 مليارا و700 مليون وون من أسهم الشركة.وجاء المخرج العام "يانغ هيون صوك" في شركة "واي جي" الترفيهية في المركز الثالث بامتلاك 154 مليار وون من الأسهم.