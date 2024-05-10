انتخاب وزير المالية السابق زعيما جديدا للتكتل البرلماني للحزب الحاكم

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انتخب حزبُ "قوة الشعب" الحاكم في كوريا النائبَ لثلاث فترات "تشو كيونغ هو" زعيما جديدا لتكتله البرلماني في الدورة الثانية والعشرين للبرلمان.وقال حزب قوة الشعب إنه تم انتخاب "تشو" بعد حصوله على أغلبية الأصوات التي أدلى بها 102 من إجمالي 108 نواب منتخبين أمس الخميس.وحصل "تشو" على 70 صوتا، بينما حصل النائب "لي جونغ بيه" على 21 صوتا والنائب "سونغ سوك جون" على 11 صوتا.وسيعمل "تشو" لمدة عام واحد كزعيم للتكتل البرلماني للحزب.وشغل "تشو" سابقا منصب وزير المالية الأول في حكومة "يون صوك يول"، بعد أن ترأس مكتب تنسيق السياسات الحكومية. كما شغل منصب النائب الأول لوزير المالية ونائب رئيس لجنة الخدمات المالية.وشغل "تشو" أيضا مناصب حزبية رئيسية، بما في ذلك نائب زعيم التكتل البرلماني، وكان أيضا عضوا بارزا في لجنة الاستراتيجية والمالية في البرلمان، واللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات، واللجنة البرلمانية التوجيهية.