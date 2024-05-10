الحزب الديمقراطي ينتقد المؤتمر الصحفي للرئيس يون لتجاهله توقعات الشعب

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انتقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس بمناسبة الذكرى السنوية الثانية على تنصيبه.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "هان مين سو" في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان الكوري إن المؤتمر الصحفي الذي عقده "يون" فشل في تلبية توقعات الشعب الذي كان يأمل في إصلاح سياسات الحكومة.وأضاف أن المؤتمر كان مليئا بالثناء على الذات، دون أي تأمل في فشل الإدارة في شؤون الدولة.وانتقد "هان" بوجه خاص رفض "يون" لإجراء تحقيقات خاصة مع السيدة الأولى "كيم كيون هي"، والتحقيق في التقرير العسكري حول وفاة عريف مشاة البحرية "تشيه سو غُن".وتعهد المتحدث بأن يستجيب الحزب الديمقراطي لدعوات الشعب "للتصدي لإدارة يون وتقويمها".