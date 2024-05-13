36% من الأزواج الكوريين الشباب يتبنون أسلوب حياة دِينك

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كشف تقرير رسمي عن أن أكثر من ثُلث عدد الأزواج الكوريين الشباب هم أزواج "ذوو دخل مزدوج، وليس لديهم أطفال"، أي اختصارا "دِينك"، وسط معدل المواليد المنخفض بشكل مزمن في كوريا.ووفقا للتقرير الصادر عن معهد العمل الكوري |أمس الأحد، فإنه حتى عام 2022، اتضح أن 27.1% من المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما، ليس لديهم أطفال، بزيادة حوالي خمس نقاط مئوية مقارنة بـ22.2% في عام 2013. وكانت نسبة الأزواج الذين ليس لديهم أطفال أعلى من ذلك حيث بلغت 36.3% بين الأزواج الذين يعملون، حيث قفزت 15.3 نقطة مئوية من 21% في عام 2013. أما بين الأزواج الذين لديهم معيل واحد، فقد بلغت نسبة الذين لم ينجبوا أطفالا 13.5% فقط في عام 2022، وهي نسبة قريبة من نسبة 12.3% المسجلة في عام 2013. كما أورد التقرير معلومات أيضا عن نسب الزوجات العاملات بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال والأزواج الذين لديهم أطفال.وقال إنه في حالة الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، كان لدى 71% منهم زوجات عاملات في عام 2022، مع ارتفاع النسبة من 53.2% على مدى عقد من الزمن. وفي المقابل، بلغت النسبة 40% بين الأزواج الذين لديهم أطفال، بزيادة أربع نقاط مئوية فقط خلال هذه الفترة، مما يشير إلى أن العديد من الزوجات بين الأزواج الذين لديهم أطفال ما زالن يتخلين عن الأنشطة الاقتصادية بسبب الصعوبات في الموازنة بين العمل والولادة ورعاية الأطفال.