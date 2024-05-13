تراجع التباطؤ الاقتصادي الكوري نتيجة لزيادة صادرات الرقائق

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قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة إن الركود الاقتصادي ينحسر نتيجة لزيادة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات.وأوضح المعهد في تقرير بعنوان "التقييم الاقتصادي الشهري"، أمس الأحد، أن الارتفاع المستمر في الصادرات وإنتاج أشباه الموصلات يسهم في تخفيف التباطؤ الاقتصادي. وحافظ المعهد على تقييمه بأن التباطؤ الاقتصادي قد تراجع على مدار ثمانية أشهر متتالية منذ أكتوبر من العام الماضي. وفي مارس، ارتفع إجمالي الناتج الصناعي الكوري بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق.وارتفع إنتاج التعدين والتصنيع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مع ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 30.3%.وانخفضت استثمارات المرافق بنسبة 4.8% على أساس شهري في مارس، مع اتساع نطاق الانخفاض، من انخفاض بنسبة 0.9% في الشهر الأسبق. وزادت الصادرات بنسبة 13.8% على أساس سنوي في أبريل على خلفية صادرات أشباه الموصلات القوية.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2.7% في مارس، مقارنة بالعام الماضي.