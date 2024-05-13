كوريا تشهد سماءً صافية اليوم الاثنين بعد انحسار الغبار الناعم

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من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء كوريا الجنوبية سماء صافية اليوم الاثنين، بعد أن أثر الغبار الأصفر الناعم على جميع أنحاء البلاد طوال يوم أمس الأحد.وقال تقرير أصدره المعهد الوطني للبحوث البيئية إنه حتى ظهر أمس كانت مستويات الغبار الناعم "سيئة" أو "سيئة للغاية" في معظم أنحاء البلاد، باستثناء مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.وأضاف التقرير أن مستويات الغبار الناعم ظلت عند مستويات "سيئة" طوال يوم الأحد في مقاطعتيْ "كانغ وان" و"جولا"، ومدينة "ديغو"، وجزيرة "جيجو"، ثم بدأت هذه المستويات العالية من الغبار الناعم في التراجع مساءً.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد كوريا سماء صافية طوال اليوم الاثنين، مع عودة مستويات الغبار الناعم إلى المعدلات الطبيعية.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم الاثنين بين 19 إلى 26 درجة، بما في ذلك 24 درجة في سيول، مثلما كانت عليه يوم أمس الأحد.