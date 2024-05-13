سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في كوريا، الأسبوع القادم في سيول.وصرح مصدر دبلوماسي لقناة كي بي إس بأن وفدا أمريكيا بقيادة كبيرة المفاوضين "ليندا سبيشت" سيزور كوريا الجنوبية لإجراء تلك المحادثات مطلع الأسبوع القادم. وقال المصدر إن المحادثات ستعقد مطلع الأسبوع القادم، ويجري التنسيق بشأن التفاصيل المحددة للجدول الزمني.وخلال الجولة الثانية من المحادثات، من المتوقع أن يبدأ الجانبان مفاوضات جدية بشأن حجم مساهمة كل جانب في تكاليف الدفاع وشروط الاتفاق الجديد. وقد شكل الجانبان فريقيهما التفاوضيين في أوائل مارس، وعقدا الجولة الأولى من المحادثات في هاواي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل لتوضيح مواقفهما الأساسية.وفي محادثات اتفاقية التدابير الخاصة في عام 2021، وافقت كوريا الجنوبية على زيادة المدفوعات بنسبة 13.9% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 1.183 تريليون وون.ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية في نهاية عام 2025.