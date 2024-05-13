النيابة تستجوب القس الذي أهدى حقيبة فاخرة للسيدة الأولى

Photo : YONHAP News

سيقوم وكلاء النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين باستدعاء واستجواب القس الأمريكي الكوري "تشيه جيه يونغ"، الذي أهدى حقيبة فاخرة للسيدة الأولى "كيم كون هي"، في عام 2022.وسوف يقوم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية باستجواب "تشيه" كمشتبه به صباح اليوم الاثنين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وانتهاك قوانين مكافحة الكسب غير المشروع.وقد أعطى القس "تشيه"، وهو أحد معارف السيدة الأولى، حقيبة يد لها بقيمة ثلاثة ملايين وون في سبتمبر 2022 في مكتبها بجنوب سيول، وقام بتصويرها بكاميرا مخفية مدمجة في ساعته.وأصدر موقع صوت سيول، وهو منفذ إخباري على الإنترنت، مقطع الفيديو في نوفمبر من العام الماضي وقدم رئيس المنفذ شكوى ضد الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون مكافحة الكسب غير المشروع.واستجوبت النيابة الأسبوع الماضي ممثلي الجماعات المدنية التي تقدمت بشكوى ضد "تشيه".