وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يعقدان محادثات اليوم الاثنين في بكين

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من المقرر أن يجري وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" محادثات مع نظيره الصيني "وانغ يي" صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين.ومن المتوقع أن يتبادل الوزيران خلال الاجتماع الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أيضا أن يناقشا الجدول الزمني المحدد وجدول الأعمال للقمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، والتي من المتوقع أن تعقد في سيول في أواخر مايو الجاري.وسوف يكون اجتماع "تشو" مع "وانغ" الأول من نوعه منذ أن اجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان لإجراء محادثات في مدينة "بوسان" في نوفمبر من العام الماضي.وتمثل رحلة "تشو" أول زيارة رسمية إلى بكين يقوم بها وزير خارجية كوري جنوبي منذ شهر نوفمبر من عام 2017، عندما زارت وزيرة الخارجية آنذاك "كانغ كيونغ هوا" العاصمة الصينية.وخلال هذه الزيارة، سيجتمع "تشو" أيضا مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين العاملين في الصين، كما سيعقد مؤتمرا للقناصل العامين لكوريا الجنوبية في الصين لبحث التبادلات السياسية والثقافية.