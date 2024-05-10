وزير الخارجية الكوري يقول إن زيارته للصين ستكون خطوة أولى لتطوير العلاقات

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قال وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" إنه سيتخذ في أثناء زيارته للصين خطوة أولى مهمة لخلق زخم جديد في تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.وأضاف الوزير "تشو" في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل مغادرته سيول متوجها إلى بكين صباح اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كوري للصين منذ 6 أعوام، أن زيارته للصين ستكون فرصة مهمة لتفعيل التواصل الاستراتيجي بشأن قضايا شبه الجزيرة الكرية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، إلى جانب تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل البيئة الجيوسياسية الخطيرة حاليا.وأضاف "تشو" أنه سيجري حوارا صادقا ومتعمقا مع نظيره الصيني "وانغ يي"، وأنه سيوضح موقف كوريا الجنوبية بشأن القضايا المتعلقة بالمبادئ، كما سيبذل جهودا لإنشاء قاعدة صلبة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات ذات الطاقة الكامنة للتعاون المشترك.وأشار إلى أنه سيثير قضية إعادة المنشقين الكوريين الشماليين بشكل قسري إلى كوريا الشمالية خلال لقائه مع "وانغ يي"، وسوف يستمع إلى آراء الجانب الصيني في هذا الشأن.ومن المتوقع أن يدعو الوزير الكوري "تشو" الجانب الصيني إلى القيام بدور بناء في حل القضية النووية لكوريا الشمالية ومنع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.