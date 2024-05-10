كوريا الشمالية تزود روسيا باسلحة مصنوعة في سبعينيات القرن الماضي

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها تحققق في شكوك بأن أسلحة كورية الشمالية صُنعت في سبعينيات القرن العشرين الماضي قد تم تزويدها لروسيا لكي تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.جاء ذلك في تصريحات لوكالة المخابرات ردا على تقرير نشره منفذ إعلامي محلي مؤخرا، أشار فيه إلى أن قذائف المدفعية عيار 122 ملليمترا المصنعة في كوريا الشمالية خلال سبعينيات القرن الماضي يبدو أنها من بين الأسلحة التي استخدمتها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.الجدير بالذكر أن صور قذائف المدفعية التي التقطها مصور فوتوغرافي أوكراني في موقع حربي في العام الماضي وكشف عنها مؤخرا، شملت بعضا من الحروف الكورية، وكتب عليها الرقم 77، مما يدل على أنه تم إنتاجها في سبعينيات القرن الماضي.وأشارت التحليلات التي أجراها الخبراء على القذيفة، إلى أنها أطلقت من قاذفة صواريخ متعددةكورية شمالية عيار 122 ملليمترا.وكانت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية قد قدرت في العام الماضي أيضا أن كوريا الشمالية زودت روسيا بكميات كبيرة من قذائف المدفعية عيار 122 ملليمترا و152 ملليمترا.وأكدت وكالة المخابرات أنها تحلل بدقة المعلومات ذات الصلة، كما تواصل مراقبة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.