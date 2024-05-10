16.5 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من مايو

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شهدت قيمة الصادرات الكورية زيادة في أول 10 أيام من شهر مايو الجاري بسبب زيادة حجم الصادرات من أشباه الموصلات والسفن.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادارت الكورية 16 مليارا و811 مليون دولار في العشرة أيام الأولى من هذا الشهر، بزيادة نسبتها 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما زاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 16.5%.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت زيادة في حجم صادراتها للشهر السابع على التوالي خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر أبريل الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات شهد زيادة بنسبة 52% في أول 10 أيام من مايو، بعد أن سجل زيادة للشهر السادس على التوالي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية من السفن شهد زيادة بنسبة 193.6%، فيما زاد حجم الصادرات من المنتجات النفطية بنسبة 14.1%، والسيارات بنسبة 8.9%.أما قيمة الواردات فبلغت 17 مليارا و366 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى عجز تجاري يبلغ 554 مليون دولار.