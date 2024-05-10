كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز قدرة قوات المدفعية الكورية الشمالية

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دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى تعزيز قدرة قوات المدفعية لكوريا الشمالية.جاء ذلك خلال زياراته للموسسات الصناعية الدفاعية الرئيسية التابعة للجنة الاقتصادية الثانية يومي السبت والأحد الماضيين، حيث تفقد مواقع إنتاج مركبات إطلاق الصواريخ المتعددة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن "كيم جونغ أون" أعرب عن ارتياحه لنظام التشغيل الآلي لمركبات إطلاق الصواريخ المتعددة وجودتها العالية.ودعا "كيم" مسؤولي المؤسسات إلى تعزيز القدرات القتالية لقوات المدفعية من خلال توسيع الإنتاجية عن طريق رفع القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكار المستمر.وشدد على أهمية زيادة مستوى تحديث عملية الإنتاج من أجل إنتاج كمية كبيرة من مركبات إطلاق الصواريخ المتعددة ذات الكفاءة والموثوقية العالية.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في شهر فبراير الماضي أنها نجحت في تطوير قذيفة مدفعية جديدة ذات وظيفة توجيه بعيار 240 ملليمترا يمكن إطلاقها من قاذفة الصواريخ المتعددة.