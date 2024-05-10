إنشاء إدارة جديدة داخل المكتب الرئاسي للتعامل مع مشكلة انخفاض المواليد

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قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كيم سو كيونغ" إن الرئيس "يون صوك يول" أصدر تعليمات لكبار مساعديه اليوم الاثنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء إدارة جديدة تابعة للمكتب الرئاسي، تكون مسؤولة عن التعامل مع مشكلة انخفاض عدد المواليد.وكان الرئيس "يون" قد كشف في مؤتمر صحفي عقده يوم التاسع من مايو الجاري بمناسبة مرور عاميْن على تنصيبه، عن خطة لإنشاء وزارة جديدة للتخطيط بشأن الاستجابة لمشكلة انخفاض معدلات المواليد، برئاسة نائب رئيس الوزراء.وسوف تكون الإدارة الجديدة الخاصة بالتعامل مع مشكلة انخفاض عدد المواليد مسؤولة عن تنسيق التعاون مع الوزارة الجديدة للتخطيط بشأن الاستجابة لمشكلة انخفاض معدلات المواليد، التي سيتم إنشاؤها.ومن المتوقع أن تكون الإدارة الجديدة تابعة لإدارة الشؤون السياسية في المكتب الرئاسي.