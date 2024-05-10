منشقون يرسلون بالونات تحمل منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية

أعلنت مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، وهي منظمة للمنشقين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، أنها قامت بإرسال بالونات تشمل منشورات دعائية من جزيرة "كانغ هوا" الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية.وقال رئيس المجموعة "بارك سانغ هاك" في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء، اليوم الاثنين، إن المجموعة أرسلت 20 بالونة كبيرة تشمل 300 ألف من المنشورات الدعائية المناهضة لكوريا الشمالية، وألفين من وحدات يو إس بي مخزن فيها فيديوهات موسيقية لأغاني الكيبوب وأغنيات شعبية كورية جنوبية.وأضاف "بارك" أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ادعى أنه سيعرقل توحيد شبه الجزيرة الكورية وأنه سيحكم كوريا الشمالية إلى الأبد، لكن المجموعة قامت بإرسال تلك المنشورات إلى كوريا الشمالية لإنقاذ المواطنين الكوريين الشماليين الذين يعانون من العبودية.ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "كو بيونغ سام" إن الحكومة تتعامل مع إرسال منشورات إلى كوريا الشمالية مع الأخذ في الاعتبار مضمون الحُكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن ضمان حرية التعبير.وكانت وزارة التوحيد الوطني قد ألغت تصريح تأسيس مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" في عام 2020 على أساس أن إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية يهدد حياة وسلامة سكان المناطق الحدودية، وأنه يتسبب في زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وردا على ذلك، رفعت المجموعة دعوى لإلغاء قرار الحكومة بتفكيكها، وأصدرت المحكمة حكما لصالح المجموعة في العام الماضي.