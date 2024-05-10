كوريا وكمبوديا تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة منذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة

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عقدت كوريا الجنوبية وكمبوديا اليوم الاثنين في سيول أول اجتماع للجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.وحضر الاجتماع وزير التجارة الكوري "تشونغ إين كيو" ونظيرته الكمبودية "تشام نيمول"، وحوالي 30 من مسؤولي البلدين، حيث تبادلوا الآراء حول النتائج التي تحققت في مجالات التجارة والاستثمار منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.واتفق الجانبان في الرأي على أن اتفاقية التجارة الحرة لها تأثير إيجابي على التجارة بين البلدين، وأشارا إلى أن حجم التجارة الثنائية سجل أعلى مستوياته في العام الماضي، أي بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على الرغم من تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي.وأعرب الوزير الكوري "تشونغ" عن أمله في أن تكون اتفاقية التجارة الحرة فرصة لشركات البلدين لزيادة حجم التجارة بينها وزيادة تقدم كل جانب إلى سوق الجانب الآخر.