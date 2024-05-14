دبلوماسي كوبي يزور كوريا الجنوبية لمناقشة إنشاء بعثة دبلوماسية في سيول

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يقوم حاليا دبلوماسي كوبي مقيم في الصين بزيارة إلى كوريا الجنوبية من أجل التشاور بشأن فتح سفارة كوبية في العاصمة سيول.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن نائب رئيس بعثة السفارة الكوبية في الصين "ماريو ألزوغاراي رودريغيز" قد التقى أمس الاثنين مع مدير إدارة شؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومدير إدارة شؤون البروتوكول، في وزارة الخارجية في سيول.وأخبر مسؤولو الوزارة الدبلوماسي الكوري بأن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لتقديم المساعدة اللازمة لفتح سفارة كوبا في سيول.وكانت كوريا الجنوبية وكوبا قد اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى في فبراير الماضي، ثم اتفقتا على إقامة بعثتين دبلوماسيتين في سيول وهافانا.وقد زار وفد حكومي كوري جنوبي مدينة هافانا عاصة كوبا في وقت سابق من أواخر الشهر الماضي، لإجراء مشاورات حول فتح سفارة كورية هناك.