وزير الخارجية الكوري يدعو إلى إدارة دقيقة للعلاقات بين سيول وبكين

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شدد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" على ضرورة إدارة العلاقات مع الصين بدقة حتى لا تتطور الخلافات في الرأي إلى صراعات.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال محادثات مع نظيره الصيني "وانغ يي" في بكين، حيث أضاف أنه يتعين على البلدين مواصلة زخم التعاون وسط هذه الجهود نحو إدارة العلاقات الثنائية. كما أكد وزير الخارجية الكوريعلى أهمية بذل جهود مشتركة بين سيول وبكين من أجل تنمية العلاقات الثنائية.وأكد تشو أيضا على أن زيارته يجب أن تكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تحسين العلاقات بين سيول وبكين من أجل المضي قدما نحو المستقبل، من خلال معالجة القضايا الخلافية واحدة بعد الأخرى.وقال الوزير الكوري إنه من الضروري تقليل العوامل التي تحد من تطور العلاقات الثنائية، والناتجة عن التغيرات في البيئة الجيوسياسية، مع التركيز على التعاون بدلا من الصراع في عملية المعالجة الشاملة للمهمات ومراكمة الإنجازات.وكان اجتماع الأمس هو الأول من نوعه بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين، منذ نوفمبر الماضي عندما التقى وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الياباني في مدينة "بوسان" الكورية.