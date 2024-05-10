كوريا الجنوبية والصين تتفقان على التعاون في الاستضافة الناجحة للقمة الثلاثية

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على مواصلة التعاون لضمان الاستضافة الناجحة للقمة الثلاثية مع اليابان. وتوصل وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" مع نظيره الصيني "وانغ يي" إلى ذلك الاتفاق أمس الاثنين خلال محادثاتهما في دار الضيافة "دياو يوتاي" في بكين. وناقش الجانبان جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى الأسلحة النووية الكورية الشمالية وقضايا أخرى تتعلق بكوريا الشمالية، والشؤون الإقليمية والعالمية. وشدد "تشو" على حاجة البلدين إلى العمل معا لتطوير العلاقات الثنائية، قائلا إنه يتعين عليهما مواصلة التعاون لإدارة أي خلافات بعناية ومنع أي قضايا من التصاعد إلى مستوى الصراع. وأكد على الحاجة إلى تعزيز التبادلات الثنائية الاستراتيجية والاتصالات على مختلف المستويات، ودعا نظيره الصيني لزيارة كوريا الجنوبية، وهو ما رد عليه الوزير الصيني بأنه سيقوم بالزيارة في الوقت المناسب للجانبين. كما أعرب الوزير تشو عن قلقه بشأن استفزازات كوريا الشمالية، وحث الصين على لعب دور بناء في العمل من أجل إقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. كما أعرب عن المخاوف المحلية والدولية بشأن إعادة الصين القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم، ودعا إلى التعاون من قبل بكين لتمكين المنشقين الكوريين الشماليين من اختيار المكان الذي يرغبون في الذهاب إليه. وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الصيني إن سياسات بلاده بشأن شبه الجزيرة الكورية لم تتغير، وأضاف أن الصين ستلعب دورا بناء في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.