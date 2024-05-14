استجواب القس الذي أعطى حقيبة فاخرة للسيدة الأولى لمدة 12 ساعة

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استجوبت النيابة العامة القس الأمريكي الكوري الذي أعطى حقيبة يد فاخرة للسيدة الأولى "كيم كون هي" في عام 2022، على مدار أكثر من 12 ساعة، أمس الاثنين.وقام وكلاء النيابة العامة في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية باستجواب القس "تشيه جيه يونغ" كمشتبه به بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع والتعدي على ممتلكات الغير وعرقلة الواجبات الرسمية.وتركز الاستجواب على كيفية وسبب إعطاء حقيبة يد من ماركة "ديور" للسيدة الأولى، وما إذا كان قد طلب أي خدمات مقابل إهداء الحقيبة.وقد غادر تشيه مقر النيابة العامة في الساعة 9:40 مساء، حيث قال للصحفيين إنه تم استجوابه أيضا بشأن صلة تلك الهدية بواجبات الرئيس الرسمية، وأشار إلى أن الأمر يعود إلى النيابة العامة. وأضاف القس أنه تم استجوابه بشأن الهدايا الأخرى التي قدمها للسيدة الأولى.وكان تشيه قد قال في وقت سابق إنه أعطى تلك الحقيبة الفاخرة التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين وون، وبعض العطور ومستحضرات التجميل بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليون وون، وبعض المشروبات الكحولية بقيمة 400 ألف وون، إلى كيم في أربع مناسبات منفصلة.