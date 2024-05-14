أسعار التصدير والاستيراد في كوريا ترتفع للشهر الرابع في أبريل

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أبريل الماضي على خلفية انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار الصادرات 132.17 نقطة خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بما كان عليه في شهر مارس، ليرتفع للشهر الرابع على التوالي.وقال البنك المركزي الكوري إن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض قيمة العملة الكورية وون، التي ضعفت في أبريل بنسبة 2.8% على أساس شهري، وبنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقابل الدولار.كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 3.9% مقارنة بشهر مارس ليصل إلى 143.68 نقطة الشهر الماضي.وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة المؤشر، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 5.9% على أساس شهري في أبريل.