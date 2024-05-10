رئيس الوزراء الكوري يطالب بتوفير بيئة ملائمة لاستثمار الشركات الكورية في سلوفاكيا

Photo : YONHAP News

طلب رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" من وزير خارجية سلوفاكيا "يوراي بلانار" الاهتمام بالشركات الكورية العاملة في سلوفاكيا ودعمها.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الكوري مع وزير خارجية سلوفاكيا بعد ظهر أمس في مجمع المكاتب الحكومية بالعاصمة سيول، حيث طلب منه توفير بيئة استثمارية مناسبة بما في ذلك إنشاء البنية التحتية الخاصة بتحسين سلاسل التوريد.ومن جانبه أكد الوزير بلانار استمرار الاهتمام بدعم الشركات الكورية في بلاده.كما أعرب رئيس الوزراء هان عن القلق بشأن الاستفزازات الكورية الشمالية، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، ووصف ذلك بأنه تهديد للأمن العالمي.وردا على ذلك قال الوزير بلانار إن بلاده تؤيد الحلول السلمية لمختلف النزاعات في العالم، بما في ذلك الحرب الروسية الأكرانية، كما تدين استفزازات كوريا الشمالية، وتدعم السلام والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية.