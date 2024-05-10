مراسم احتفالية في كوريا بمناسبة عيد ميلاد بوذا

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ستقيم المعابد البوذية في كوريا الجنوبية مراسم احتفالية بمناسبة عيد ميلاد بوذا الذي يصادف الغد الأربعاء، بما في ذلك معبد "جوكيه" في العاصمة سيول.وصرحت طائفة جوكيه البوذية بأنها تخطط لإقامة مراسم احتفالية بحضور حوالي 10 آلاف شخص، بمن في ذلك الراهب "جين او" أمين عام الطائفة، في معبد "جوكيه" غدا، بمناسبة عيد ميلاد بوذا رقم 2568. وسوف تُقام مراسم احتفالية مماثلة في نفس الوقت في المعابد البوذية الكورية الأخرى.ومن المقرر أن يتولى الراهب "إيل غام" مهمة تقديم المراسم في معبد "جوكيه"، حيث يتم تقديم قرابين تشمل كميات من الفاكهة والأرز أمام تمثال بوذا لإحياء الطريقة التقليدية لتقديم القرابين الستة، وهي: العطر والمصباح والزهور والفاكهة والشاي والأرز، من أجل تخليد فضائل بوذا.وبالإضافة إلى ذلك سيتم في المراسم تنظيم عدد من الفعاليات الدينية مثل "ميونغ غو" التي يتم فيها ضرب الطبول لكي يدرك الجمهور حماقاتهم، و"ميونغ جونغ" التي يتم فيها دق جرس بهدف وصول الجمهور إلى البوذية، و"سام غوي اوي ريه" الذي يتم فيه الانحناء لبوذا والقانون البوذي والرهبان باحترام.