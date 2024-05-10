المكتب الرئاسي يؤكد على حماية شركة نيفر في قضية لاين ياهو

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أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه يعمل دائما كل ما في وسعه ويضع أولوية عليا لمصالح الشعب الكوري والشركات الكورية.جاء ذلك تعليقا على قضية "لاين ياهو" في اليابان، حيث طلبت الحكومة اليابانية من تلك الشركة المشغلة لتطبيق المراسلة "لاين"، تحسين نظام إدارتها، بما في ذلك مراجعة علاقتها الرأسمالية مع شركتها الأم، شركة "نيفر" الكورية، وهي خطوة غير معتادة من جانب الحكومة اليابانية.وعقد "سونغ تيه يون" المساعد الرئاسي للشؤون السياسية مؤتمرا صحفيا أمس، أوضح فيه تطورات القضية وموقف الحكومة الكورية منها، وقال إن سيول ظلت تحترم موقف شركة نيفر وتعكسه في التعامل مع القضية، كما ستقدم كل الدعم إذا اتخذت نيفر موقفا إيجابيا، حيث تساعد الحكومة الكورية الشركات المحلية بقدر الإمكان على اتخاذ قراراتها طوعا دون مواجهة أي تدابير غير منطقية في الخارج أو ظروف غير مواتية.ومن ناحية أخرى، قال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مناقشات بشأن التعامل بالطريقة التي تريدها نيفر لبيع أسهمها في "لاين ياهو"، إن شركة نيفر أوضحت أنها تتفاوض حاليا مع "سوفت بنك" حول كل الاحتمالات، بما في ذلك بيع أسهمها، إلا أنه من الصعب توضيح التفاصيل من أجل حماية مصلحة شركة نيفر. وأضاف أنه سيكون من المفيد للحكومة الكورية أن تساعد نيفر إذا قدمت الشركة لها موقفا أكثر صدقا وتحديدا، متطلعا إلى تقديم نيفر موقفا تفصيليا.