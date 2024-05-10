السياسية سيول تدعو طوكيو لعدم اتخاذ إجراءات غير مناسبة ضد نيفر

شدد المكتب الرئاسي الكوري على ضرورة ألا تتخذ الحكومة اليابانية أي إجراءات غير مناسبة ضد شركة "نيفر" الكورية، إذا قامت الشركة بوضع التدابير اللازمة بشأن تعزيز أمن المعلومات.

وتواجه شركة "نيفر" الكورية ضغوطا من الحكومة اليابانية لبيع حصتها في الشركة المشغلة لتطبيق "لاين"، وهو أكبر تطبيق للمراسلة في اليابان طورته شركة "نيفر"، بعد حادث تسريب كمية هائلة من معلومات مستخدمي التطبيق في العام الماضي.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية "سونغ تيه يون" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية مستعدة لتقديم الدعم الكافي لشركة "نيفر"، إذا رغبت شركة "لاين ياهو" في تقديم خطة بشأن تعزيز أمن المعلومات للحكومة اليابانية، باستثناء التغييرات في هيكلها الرأسمالي.

وأوضح أن الدعم الذي ستقدمه الحكومة الكورية قد يشمل استشارات فنية وإدارية من قبل المؤسسات والهيئات الكورية ذات الصلة، إذا لزم الأمر.

وأكد "سونغ" أن الحكومة الكورية سوف تواصل بذل الجهود الهادفة لحماية الشركات الكورية العاملة في الخارج من تلقى أي إجراءات تمييزية أو معاملة غير عادلة ضد إرادتها.