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الدولية

سيول تؤكد أن تحالفها مع واشنطن مستمر بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية

Write: 2024-05-15 13:54:13Update: 2024-05-15 14:25:38

سيول تؤكد أن تحالفها مع واشنطن مستمر بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية

Photo : YONHAP News

أكد السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" على أن التحالف بين سيول وواشنطن سوف يستمر في التطور ضمن إطار التعاون المؤسسي، بغض النظرعن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة. 
وأضاف السفير "تشو" خلال لقاء مع المراسلين الكوريين في المركز الثقافي الكوري في واشنطن أمس الثلاثاء أن الحكومة الكورية والسفارة الكورية لدى الولايات المتحدة على استعداد تام لمواجهة جميع الظروف المحتملة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأثيرها على العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأكد "تشو" أن السفارة الكورية تحاول التواصل مع مسؤولي "دونالد ترامب" بقدر الإمكان، وسط المخاوف من أن "ترامب" سيقوم بتخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وزيادة نصيب كورياالجنوبية في النفقات الدفاعية بشكل كبير، في حالة فوزه في الانتخابات القادمة.
وأضاف أن السفارة تبذل جهودا حاليا لتوضيح موقف الحكومة الكورية لجانب "ترامب" بشأن أهمية استمرار تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
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