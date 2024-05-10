الحكومة تدرس نقض مشروع قانون التحقيقات في وفاة جندي البحرية

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة سوف تتخذ التدابير اللازمة بعد إجراء دراسة بعناية بشأن نقض مشروع قانون التحقيقات في وفاة أحد جنود القوات البحرية العام الماضي.جاء ذلك ردا على سؤال طرحه الصحفيون أمس الثلاثاء حول احتمال موافقة مجلس الوزراء على نقض مشروع قانون التحقيقات.وأضاف "هان" أنه بما أن هذا الأمر يتم التحقيق فيه من قبل مكتب التحقيقات في قضايا الفساد والشرطة، فسوف تقوم الحكومة بمراجعة إمكانية النقض تماشيا مع نتائج التحقيقات الجارية حاليا.وفيما يخص دعوى الاستئناف التي رفعتها الدوائر الطبية للمطالبة بتعليق خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، قال "هان" إن أهم شيء يتوجب على الحكومة فعله هو أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نتائج جيدة في الدعوى القضائية.وفيما يتعلق بسؤال حول إنشاء وزارة جديدة ستكون مسؤولة عن التعامل مع قضية انخفاض معدلات المواليد، أعرب رئيس الوزراء "هان" عن اعتقاده بأن الحكومة يتعين عليها أن تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه القضية لأنها تؤثر تأثيرا كبيرا على النمو المستقبلي للبلاد وحياة المواطنين.وأضاف أن الحكومة ستجري مشاورات مع المعسكر المعارض من الأحزاب السياسية حول إنشاء تلك الوزارة الجديدة.