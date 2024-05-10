كوريا تشهد احتفالات بعيد ميلاد بوذا اليوم

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تشهد كوريا الجنوبية احتفالات اليوم الأربعاء بمناسبة عيد ميلاد بوذا، حيث يتم تنظيم فعاليات احتفالية متنوعة تحت شعار "راحة البال، عالم سعيد".وحضر احتفال أقيم في معبد "جوكيه" البوذي في سيول الرئيس الكوري "يون صوك يول" وعدد من كبار الرهبان البوذيين والقادة السياسيين، وأكثر من 10 آلاف من أتباع المذهب البوذي.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أكد الرئيس "يون" أنه سيبذل جهودا لزيادة السعادة لأفراد الشعب من خلال الاعتناء حتي بأصغر التفاصيل في حياة الناس، مع وضع الروح البوذية في الاعتبار.ومن جانبه، أكد الراهب "جين او" رئيس طائفة "جوكيه" البوذية أن الطريقة الوحيدة لحل مشاكل المجتمع الحديث هي إيقاظ كل فرد لعقله وخلق السلام لنفسه.