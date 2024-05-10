الزعيم الكوري الشمالي يتفقد نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديدة

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" تفقد أمس الثلاثاء نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديدة، حيث أعرب عن رضائه الكبير عن النتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية في النصف الأول من هذا العام.وأضاف التقرير أن "كيم" دعا تلك المؤسسات الدفاعية إلى إحداث تغيير تاريخي في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق أهدافها المتعلقة بإنتاج الأسلحة.وأشار التقرير إلى أن منصات إطلاق الصواريخ التي تم إنتاجها منذ بداية هذا العام وحتى الآن، سيتم نشرها في الوحدات العسكرية الواقعة في غرب البلاد.وكان في رفقة "كيم" خلال زيارته التفقدية كل من: نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم "بارك جونغ تشون"، وسكرتير الحزب "تشو تشون ريونغ"، ووزير الدفاع "كانغ سون نام".وكان "كيم" قد قام يوم العاشر من مايو الجاري بتفقد نظام قاذفات للصواريخ المتعددة عيار 240 ملليمترا، حيث أشرف على اختبار إطلاق قذائف يتم التحكم فيها بنسخة تم تحديثها تقنيا، لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة.كما قام "كيم" بزيارات للمؤسسات الصناعية الدفاعية الرئيسية يومي الحادي عشر والثاني عشر من مايو، حيث تفقد تحديث خطوط الإنتاج، واستعرض خطط الإنتاج لهذا العام.