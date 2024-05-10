المستثمرون الأفراد يبيعون حوالي تريليوني وون من الأسهم الكورية

Photo : KBS News

تبين أن المستثمرين الأفراد قاموا بيع ما يقرب من تريليوني وون من الأسهم الكورية منذ بداية شهر مايو وحتى الآن.وطبقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية اليوم، باع المستثمرون الأفراد ما قيمته تريليون و928 مليار وون من الأسهم في أول 13 يوما من شهر مايو الجاري.وكان من بين الأسهم الأكثر بيعا أسهم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات بقيمة بلغت 559 مليار وون، وتلتها أسهم كل من شركة "إس كي هاينكس"، وشركة "نيفر"، وشركة "سلتريون"، وشركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة، وشركة "إل جي" للإلكترونيات.وخلال الفترة نفسها، تدفقت أموال المستثمرين الأفراد على الأسهم الأمريكية.وقالت هيئة إيداع الأوراق المالية الكورية إن المستثمرين الأفراد الكوريين اشتروا كمية كبيرة من الأسهم الأجنبية، منها 428 مليار وون من الأسهم الأمريكية، و45 مليار وون من الأسهم اليابانية، ومليارا وون من الأسهم الصينية.