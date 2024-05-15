الرئيس يون يتعهد خلال الاحتفال بعيد ميلاد بوذا بإدارة الدولة بطريقة مستقيمة

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تعهد الرئيس يون صوك يول بوضع تعاليم بوذا في الاعتبار دائما وإدارة شؤون الدولة "بطريقة مستقيمة".وأدلى يون بهذه التعليقات خلال الاحتفال بعيد ميلاد بوذا، اليوم الأربعاء، في معبد طائفة "جوكيه" في سيول.وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي بالقول إنه سيحتضن المحتاجين بحرارة أكبر وسوف يهتم حتى بأصغر الأمور التي تؤثر على سبل عيش الناس. وأشار إلى أن راحة البال تأتي من خلال الاعتراف بالاختلافات فيما بيننا، كما أكد على أن المجتمع سوف يصبح أكثر سعادة عندما تطمئن القلوب.وخلال الاحتفال سلط يون أيضا الضوء على العبارة البوذية القائلة "ابحث عن التنوير في الأعلى وتنوير جميع الكائنات أدناه"، مشيرا إلى أن كوريا استخدمت تعاليم بوذا منذ فترة طويلة كدليل إرشادي.