كيشيدا يلتقي بالسفير الياباني الجديد لدى كوريا ويعرب عن رغبته في تحسين العلاقات

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التقى رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بالسفير الياباني الجديد لدى كوريا والسفير السابق، أمس الثلاثاء. وقالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية إن رئيس الوزراء كيشيدا التقى بـ"كويتشي ميزوشيما" السفير الجديد لدى كوريا، و"كويتشي أيبوشي" السفير السابق.ونقلت التقارير عن مصادر دبلوماسية قولها إن رئيس الوزراء يجتمع في كثير من الأحيان مع سفراء الدول الكبرى، ويبدو أن لقاء كيشيدا مع السفير الجديد ميزوشيما له معنى خاص، حيث يتوقع أن يكون كيشيدا قد أبلغ السفير الجديد باهتمامه وإرادته لتحسين العلاقات بين كوريا واليابان، وكذلك لحل قضية شركة "لاين ياهو" التي تلقى اهتماما قويا في كوريا الجنوبية حاليا.يذكر أن السفير "ميزوشيما" دبلوماسي محترف سابق، وقد عمل من قبل كمسؤول للشؤون العامة في السفارة اليابانية لدى سيول، كما عمل سفيرا لليابان لدى إسرائيل بدءا من عام 2021، بعد أن شغل منصب المدير القنصلي لوزارة الخارجية. وقد أعرب ميزوشيما عن امتنانه العام الماضي عندما دعمت حكومة كوريا الجنوبية عودة المواطنين اليابانيين من إسرائيل، بعد بدء الحرب بينها وبين حركة حماس الفلسطينية.ومع تعيين السفير الياباني الجديد، من المتوقع أيضا أن تتسارع الاستعدادات لعقد القمة الثلاثية بين كوريا والصين واليابان، والتي ظل يجري التنسيق لعقدها في سيول يومي 26 و27 من شهر مايو الجاري.