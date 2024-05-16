الرئيس الأمريكي يعلن عن رسوم جمركية جديدة ضد الصين ويتهمها بالغش

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انتقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الصين متهما إياها بـ"الغش"، حيث أعلن عن رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية في الصناعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية.وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، شدد "بايدن" على أن واشنطن لن تسمح للسيارات الكهربائية الصينية "بإغراق" السوق الأمريكية، مما يعيق المنافسة العادلة لشركات السيارات الأمريكية.وفي معرض إثارته لمسألة تقديم الحكومة الصينية دعما كبيرا للمواد الرئيسية مثل الألومنيوم والخلايا الشمسية، قال "بايدن" إنه يمكن للعمال والشركات الأمريكية الفوز في ظل المنافسة العادلة.وتعهد الرئيس الأمريكي بضمان أن يكون مستقبل السيارات الكهربائية من صنع العمال النقابيين في الولايات المتحدة، موضحا أن إدارته ستحقق ذلك مع مواصلة التمسك بقوانين التجارة الدولية.وبموجب حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، تخطط الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية هذا العام على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، وعلى الخلايا الشمسية من 25% إلى 50%، وعلى بعض منتجات الصلب والألومنيوم من 7.5% إلى 25%، وعلى بطاريات الليثيوم أيون الكهربائية من 7.5% إلى 25%.