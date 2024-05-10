سيول وواشنطن تعقدان محادثات تقاسم تكاليف الدفاع الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الأسبوع القادم في سيول.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الخميس إنه تم تحديد الجدول الزمني للمحادثات المتعلقة باتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة، ليكون من الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع القادم.وأكد المسؤول مجددا على أن الحكومة الكورية تخطط للمضي قدما في المشاورات بموجب مبدأ أن حصتها لتكاليف الدفاع يجب أن تظل في "مستوى معقول" لتوفير ظروف مستقرة للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد وتعزيز الدفاع المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي الجولة الثانية من المحادثات، من المتوقع أن يبدأ الجانبان مفاوضات جادة بشأن حجم مساهمة كل جانب في تكاليف الدفاع وشروط الاتفاقية الجديدة.وقد شكل الجانبان فريقي التفاوض الخاصين بهما في أوائل مارس، وعقدا الجولة الأولى من المحادثات في "هاواي" في الفترة من 23 إلى 25 أبريل لتوضيح المواقف الأساسية.ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية في نهاية عام 2025.